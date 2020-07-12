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Maske kullanmayan 4 bin 782 kişiye ceza kesildi

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Maske kullanmayan 4 bin 782 kişiye ceza kesildi
GAZIANTEP'TE sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske kullanmayan 4 bin 782 kişiye ceza kesildi Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te polis ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, 4 bin 782 şahsa sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten dolayı para cezası kesti. Ekiplerin iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda, 454 işyeri de kontrol edildi. İş yerlerinde olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenilirken, denetimlerin süreceği belirtildi.
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Maske kullanmayan 4 bin 782 kişiye ceza kesildi
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