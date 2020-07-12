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’in saklı güzelliği: SUNTURAS

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Mersin’in saklı güzelliği: SUNTURAS
MERSIN'IN merkez Toroslar ilçesinin saklı güzellik Sunturas (Santa Iras) Şelalesi, yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin adresi oluyor. Toroslar ilçesine bağlı Çağlarca Mahallesi'nden doğan suyun saniyede 400 metreküp debiyle 40 metrelik bir uçurumdan düştüğü Sunturas Şelalesi, yılın her döneminde doğaseverleri ağırlıyor. Doğa tutkunları, gezginler ve meraklı vatandaşların ziyaret ettiği şelale, yoğun ilgi görüyor. Hava sıcaklığının nemle birleşmesi ile yaklaşık 40 dereceyi bulan kentte şelaleye gelenler, gizli kalmışlığının kendilerini bölgeye çektiğini, manzaraya hayran olduklarını dile getirerek, hayran kaldıklarını söyledi.
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Mersin’in saklı güzelliği: SUNTURAS
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