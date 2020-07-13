Demirspor’un umudu son haftaya kaldı

TFF 1. Lig 33. hafta maçında Adana Demirspor deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Adana temsilcisi 9. dakikada Erkan Zengin'in penaltı golüyle öne geçti. Adana Demirspor 29. dakikada yine Erkan Zengin'in kullandığı penaltıyla soyunma odasına 2-0 önde gitti. 54. dakikada Dibba farkı üçe çıkardı. Ev sahibi takım 58. dakikada Gökhan Süzen'in penaltı ve 66. dakikada Hasic'in golleriyle farkı bire indirdiyse karşılaşma deplasman takımının galibiyetiyle sona erdi.ADANA Demirspor Başkanı Murat Sancak cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarındaki vinçten izledi. Geçtiğimiz yılın ekim ayında aldığı 421 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle mücadeledeki yerini alamayan Murat Sancak, Ümraniye Şehir Stadı'nın hemen yanında bulunan arazide kurulan vinçten maçı takip etti. Stadı gören bir noktaya getirilen vincin üzerine çıkan Murat Sancak, karşılaşmayı dikkatle takip etti.