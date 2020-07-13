Deniz ve Eda yüzükleri taktı

ADANA'DA Siporcu Gazetesi Yazı İşleri Mürürü Deniz İşisağ, matematik öğretmeni Eda Suvacı ile nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını attı. Koronavirüs nedeniyle aile arasında sade bir nişan töreni ile yüzükleri takan Deniz ve Eda'nın mutluluğu görülmeye değerdi. Deniz İşisağ, "Salgın sebebi ile tüm karantina süresini toplum olarak başarılı bir şekilde yürüttük. Gönül isterdi ki tüm akrabalarımızı ve dostlarımızı bu mutlu günümüzde yanımızda görelim. Fakat her birinden tebrik iletileri aldığımız ve anlayışla karşıladıkları için çok mutluyuz" dedi.