İskenderun’da gezici kütüphaneye ilgi büyük

HATAY'DA İskenderun Belediyesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphanenin bu seferki durağı Azganlık ve Akçay mahalleleri oldu. İskenderun Gezici Kütüphanesi çocukları kitaplarla buluşturdu. Kütüphanede çocuklara ücretsiz boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edilirken etkinliklerden memnun kalan çocuklar İskenderun Belediyesi'nin bu anlamlı hizmetinden dolayı teşekkür etti. Gezici kütüphaneye yoğun bir ilgi olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Kütüphanemiz belli bir program çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor. Azganlık ve Akçay muhtarlığı önünde okuyuculara hizmet veren kütüphanemize öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Gezici Kütüphanemiz tüm mahallerimizde periyodik bir şekilde hizmet vermeye devam edecek" dedi.