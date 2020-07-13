Klimalardaki gizli tehlike

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği şu günlerde kullanımı artan ve temizliği iyi yapılmayan klimaların sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini kaydederek, "Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı ülkemizde, hava sıcaklıkları 40 santigrat'a ulaşmış, bu da klimalara duyulan ihtiyacı artırmıştır. Ev, araç ve işyeri gibi iç mekan ortamlarda yoğun klima kullanımı ise insan sağlığını tehdit eden önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. yapılan araştırmalar gelişen sağlık sorunlarının gerekçesi olarak klimalardan kaynaklanan kötü hava kalitesini göstermektedir" dedi. İç mekan hava kalitesinin yetersizliğinin, astım şikayeti bulunan kişilerde semptom artışına, hassas solunum yollarına sahip kişilerde ise yeni astım vakalarının gelişmesine neden olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Rasmussen, "Klima kullanılan iç mekan ortamların havasında bulunan alerjenler, evcil hayvanların dökülen eski derileri, hamamböceği ve diğer böcek haşere partikülleri, polen, bakteri ve küf gibi biyolojik maddeler içermektedir" dedi.