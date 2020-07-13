Şenizcan 2024’te odaklandı

Mersin'de, heves ederek başladığı tekvando sporunda birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atan kadın sporcu Şenizcan Aras, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidebilmek için kota almayı hedefliyor. İlkokul yıllarında derslerinde anlatılan tekvando sporundan etkilenerek 2012 yılında 9 yaşındayken antrenmanlara başlayanTürkiye'deki bu başarısının ardından 2016'da katılmaya hak kazandığı Romanya'daki Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ter döken Aras, 41 kiloda üçüncülüğe uzanarak, ilk uluslararası madalyasını kazandı. Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yarışmaya devam eden Aras, elde ettiği başarılarla madalya sayısını arttırdı.Son yıllarda elde ettiği başarılarla 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmanın hayalini kurmaya başlayan 17 yaşındaki Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.