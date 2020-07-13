Vali Elban: Ortak projeler üretilmeli

ADANA'DA Çukurova Belediyeler Birliği ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve beraberinde Birlik üyesi Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz; Vali Süleyman Elban'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Elban; belediyeler arası koordinasyon, görüş alışverişleri ve ortak projeler üretilmesi amacıyla faaliyette bulunan ve merkezi Adana'da olan Çukurova Belediyeler Birliğinin çalışma prensibi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyaret, illerin ve ilçelerin genel durumuna yönelik gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.