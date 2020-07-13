Yakın Doğu istihdam ve prestij kazandıracak

YENİBOĞAZİÇİ- Gazimağusa'da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu'nu ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Sennaroğlu ile Yeşilırmak'a, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji'nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyon-misyonu hakkında bilgiler aktardı. Yeniboğaziçinde inşaası tamamlanma aşamasına gelen Yakın Doğu Koleji'nin eğitim faaliyetleri ile misyon ve vizyonundan bahseden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Gazimağusa bölgesi öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve güven veren eğitim imkanı ile buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.