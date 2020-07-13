Yardım yaparken reklamı düşünmedik

HATAY'DAArsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, pandemi süresince yaptıkları yardımların tümünü gece yaptıklarını belirterek, çok eleştirilmesine rağmen bu işin reklam boyutuna girmediklerini söyledi. Genişletilmiş Esnaf İstişare ve Çözüm Toplantısı'nda Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ile birlikte, Arsuzlu esnaflarla bir araya gelen Başkan Güven, "Hepimiz ciddi bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç, tüm dünyayı olduğu gibi, Türkiye'yi de etkilen koronavirüsün sebep olduğu bir salgını yaşadık. Bazı aksaklıkları yaşadık. Ama bunun içinde en fazla etkilenen kesimlerden bir tanesi esnaf kesimidir. Çünkü belirli bir işi, belirli bir yere kadar yapar ve o şekilde evine ekmek götürür. Ülke olarak esnaf olumsuz etkilenmiştir. Biz bu süreci koordineli bir şekilde kaymakamlık ve yerel yönetim birlikte aşmaya çalıştık" dedi.