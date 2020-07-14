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Afet maddi ve ruhsal çöküntü yaratıyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Afet maddi ve ruhsal çöküntü yaratıyor
TÜRKİYE Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan, etkin ve etkili müdahale için yapılan proaktif çalışmalar doğrultusunda ilimizin TAMP Toplantısı, Hatay İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Vali Yardımcısı Çakıroğlu," Son 3 ayda yoğun bir şekilde ciddi afetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Afetler hem maddi külfete hem de toplumdaki ruhsal çöküntülere sebebiyet veriyor.1999 Marmara depreminde yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybetti. Can ve mal kayıplarımız had safhaya çıktı. Tabi, bunu önlemek buna önceden tedbir almak mümkün. Dünyada bunun örneklerini sergileyen birçok ülke var. Bunları biz de takip ederek kendi ön hazırlıklarımızı yaparak bu yıkıntıyı en aza düşürmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.
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Afet maddi ve ruhsal çöküntü yaratıyor
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