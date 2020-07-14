Başkan Şen’den AK Parti’ye ziyaret

TARSUS Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, geçtiğimiz günlerde AK Parti Tarsus ilçe Başkanlığı görevine getirilen Hasan Podak'ı ziyaret etti. Hidayet Şahin, İsmail Ağırbaş ve Barış Karaman'ın da katıldığı ziyarette Podak'a yeni görevinde başarı dileyen Oda Başkanı Duran Şen, "Yeni ilçe Başkanı arkadaşımız Hasan Podak, AK Parti'ye yıllardan beri fedakârca hizmet eden bir arkadaşımız. İlçe Başkanlığına atanması nedeniyle kendisini kutladık. Tarsus'a güzel hizmetlerin getirilmesinde ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.