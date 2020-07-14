Cemal Orçan hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'TA bir sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümünde çalışan Acil Tıp Teknisyeni Cemal Orçan (47), görev yaptığı hastanede koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Orçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta koronavirüsten hayatını kaybeden ilk sağlık memuru olan Orçan'ın iki erkek bir de kız babası olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanı Cemal Orçan, Kahramanmaraş'taki Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verildi.