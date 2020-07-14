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Cennet-Cehennem’de en keyifli gezi

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Cennet-Cehennem’de en keyifli gezi
MERSİN'İN Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi'nde bulanan Cennet Cehennem'e ziyarete gelen turistler, deveyle gezintilerine yoğun ilgi gösteriyor. Cennete asansör Cehenneme seyir terası yapılmasının ardından Cennet Cehennem obruklarını gezmek için yoğun ilginin oluşması burada bulunan develerle gezinti talebini de arttırdı. Yıllardır Cennet Cehennem'de deve ile gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet veren deve eğitmeni Bayram Ali Uysal, Nazlı ismini koyduğu devesini süper lüks bir otomobile benzetiyor. Uysal, deveye binen turistlere devenin özelliğini sayarken, 'Çift hava yastıklı, doğal klimalı, 4 çarpı dört araç keyfiyle deve turumuza hoş geldiniz' diyerek müşterilerini ağırlıyor.
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Cennet-Cehennem’de en keyifli gezi
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