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Evlerinin onarılması için yardım istediler

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Evlerinin onarılması için yardım istediler
ADANA'NIN Ceyhan ilçesinde 4 ay önce evlerinde çıkan yangında 6 yaşındaki çocukları Sümbül'ü kaybeden ev kadını Duygu (26) ile işçi Gani Örs (34) çifti, kullanılamaz hale gelen evlerinin onarılması için yardım istedi. Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan 2 çocuk sahibi Duygu- Gani Örs çifine ait evde, 4 ay önce elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin bir anda evi sardığı yangında çiftin kızları Sümbül hayatını kaybetti. Aile, yangında kullanılmaz hale gelen evlerini maddi imkansızlık nedeniyle onaramadı. Devlet ise aileye 4 bin TL yardımda bulundu. Yardım parasıyla cenaze masraflarının bir kısmını karşılayan ve eşyasız bir eve kiraya çıkan aile, evlerini onarabilmek için hayırseverlerden ve devlet büyüklerinden yardım istedi. Kiraya çıktığı evde eşyasının bulunmadığını belirten Duygu Örs, şunları söyledi: "Benim tek umudum Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, ellerinden öpüyorum, ne olursun bana yardım et. Devletimiz bize 4 bin lira verdi. Kirada oturuyorum, komşularım bana kap kacak verdi. Kiraya çıktığım evin içinde hiçbir eşyam yok. Ben para istemiyorum, evimin yapılmasını istiyorum."

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Evlerinin onarılması için yardım istediler
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