Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Gaziantep’te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı

’te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Gaziantep’te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı
GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında 6 ev ile 1 bakkal dükkanı karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi Aktaş mezrasında ikamet eden 71 yaşındaki S.K, çeşitli hastalıklarının tedavisi için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkı. Bunun üzerine söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınırken, filyason ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İslahiye ilçesinde vakanın temaslı olduğu belirlenen 6 ev, 1 bakkal dükkanı ile 27 kişi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı. Binaların girişine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi. Belediye ekipleri de dezenfekte işlemi uyguladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA