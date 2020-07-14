Gaziantep’te 6 ev ile 1 bakkal karantinaya alındı

GAZİANTEP'İN İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında 6 ev ile 1 bakkal dükkanı karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi Aktaş mezrasında ikamet eden 71 yaşındaki S.K, çeşitli hastalıklarının tedavisi için gittiği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkı. Bunun üzerine söz konusu kişi, hastanede tedavi altına alınırken, filyason ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu İslahiye ilçesinde vakanın temaslı olduğu belirlenen 6 ev, 1 bakkal dükkanı ile 27 kişi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlüğüne karantinaya alındı. Binaların girişine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi. Belediye ekipleri de dezenfekte işlemi uyguladı.