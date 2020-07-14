Kasım Sacide’nin ‘Hepimiz Eşitiz’ projesi kabul edildi

ADANA'DA Kasım Sacide Ortaokulu'nun Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nca yürütülen Erasmus+ Programı Ana Eylem 2'ye sunduğu "We All Equel One-Hepimiz eşitiz" projesi kabul edildi. 5 ortak ülkenin katılımıyla hazırlanan projenin koordinatörlüğü Birleşik Krallık yapıyor. 2019-2021 yılları arasında uygulanacak proje kapsamında, ilk toplantı İngiltere'nin Birmingham kentinde İspanya, Polonya ve Türkiye'den Kardelen Ortaokulu (Yalova) ortaklığıyla Ocak ayında gerçekleştirildi. İngiltere'deki toplantıya Okul Müdürü Alparslan Yetkinlioğlu, Proje koordinatörü Ruziye İnceoğlu, İngilizce öğretmeni Esra Mengü, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Arife İnci Kurt katıldı. Toplantıda iki yıl boyunca sürdürülecek faaliyetlerin programı yapıldı.