Pandemi süreci yemeni satışlarını da etkiledi

KORONAVİRÜS salgını Gaziantep'te üretim yapan yemeni ayakkabı ustalarını da etkiledi. Salgın döneminde turistlerin kente gelememesi ayak dostu yemenilerin satışında azalmaya neden oldu Gaziantep'te tarihi yaklaşık 700 yıl öncesine dayanan, terleme, mantar, egzama ve koku gibi pek çok ayak hastalığına iyi gelmesiyle bilinen yemeniler koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendi. Kentte oldukça rağbet gören, yurt içinde ve yurt dışında pek çok noktaya satılan, dizi ve sinema setlerinin vazgeçilmezi olan Gaziantep yemenileri, yaşanan korona virüs süreci nedeniyle eski günlerini arıyor. Son yıllarda tasarlanan yeni modelleri ve çeşitli renkleriyle büyük bir ilgi gören, özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok satın aldığı aldığı ürünler arasında yer alan yemeniler, salgın nedeniyle turist sayısındaki yaşanan azalıştan oldukça etkilendi. 1972 yılından beri yemeni üretimi yapan ve son 20 yılda artış gösteren yemeni sektörünün bu yıl salgından olumsuz etkilendiğini söyleyen Mikail Tekin, "Salgın bizim sektörü de vurdu" dedi.