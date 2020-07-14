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Turistler sosyal mesafeye uymuyor

’de turizmciler tatile gelen vatandaşlara fiyat artışı yapmazken vatandaşlar denizde ve kumsalda sosyal mesafe kurallarına dikkat etmiyor

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
Turistler sosyal mesafeye uymuyor
Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından yerli turistler ağırlanmaya başlarken, turizmciler Batı Akdeniz ve Ege'de uygulanan fiyat artışlarının aksine bir önceki yılın fiyatlarıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor. Çukurova'da başlayan sıcaklar ve nemle birlikte vatandaşlar serinlemek için hem sahile ve hem de yaylalara akın ediyor. Özellikle sahile akın eden vatandaşlar, Akdeniz'in mavi suları ile kumsalının keyfini çıkartırken, diğer taraftan da su sporlarına katılıp, tarihi ve turistik bölgeleri de gezmeyi ihmal etmiyor. Turizmcilerin aldığı tüm önlemlere rağmen, günü birlik tatile gelenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymaması ile dikkat çekiyor. Kızkalesi Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Tüm uyarılara ve uygulamalara rağmen vatandaşlarımız hem kumsalda hem de denizde sosyal mesafe kurallarına uymayarak denize girip güneşlenmeye devam ediyor. Bu konuda bölgeye gelen tüm konuklarımızdan sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

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Turistler sosyal mesafeye uymuyor
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