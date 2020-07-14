Vali Doğan tarihi binayı inceledi

HATAY Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan'da, Fransız işgal yıllarında ruhban okulu olarak inşa edilen, daha sonra uzun yıllar ilkokul ve Halk Eğitim Merkezi olarak da kullanılan tarihi binada incelemelerde bulundu. Ardından 194 kuş çeşidi ve bünyesinde taşıdığı farklı türlerdeki eşsiz canlılarıyla ülkemizin en güzel sulak alanlarından biri olan Gölbaşı'nı ziyaret ederek gölün turizme kazandırılması için incelemelerde bulunan Vali Doğan, burada muhtarlarımızla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet eden Vali Doğan, yürütülen çalışmalar ve hizmetler hakkında bilgi aldı.Son olarak Bayezid-i Bestâmî Hazretlerinin Türbesini ziyaret eden Vali Doğan, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Cuma namazını burada kıldı. Ziyaretlerde, Vali Doğan'a, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve kurum il müdürleri eşlik etti.