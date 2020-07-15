Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri 15 Temmuz bir şahlanış ve dik duruştur

bir şahlanış ve dik duruştur

Demokrasi ve nedeniyle bir mesaj yayınlayan İl Başkanı Mehmet Ay, “15 Temmuz bu millete boyun eğdirmek isteyenlere verilen en güzel cevaptır” dedi

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
15 Temmuz bir şahlanış ve dik duruştur
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 15 Temmuz'un bir şahlanış ve dik duruş olduğunu belirterek "15 Temmuz bu millete boyun eğdirmek isteyenlere verilen en güzel cevaptır" dedi. Ay, FETÖ'nün fitne şebekesi olduğuna dikkat çekerek, "Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" dedi. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Ay, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkımız sokaklara döküldü. Vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi. Darbecilerin heveslerini kursaklarında bıraktı" dedi. 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını belirten Başkan Ay, " 15 Temmuz bu millete boyun eğdirmek isteyenlere verilen en güzel cevaptır. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olacağız. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz bir şahlanış ve dik duruştur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA