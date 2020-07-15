15 Temmuz bir şahlanış ve dik duruştur

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, 15 Temmuz'un bir şahlanış ve dik duruş olduğunu belirterek "15 Temmuz bu millete boyun eğdirmek isteyenlere verilen en güzel cevaptır" dedi. Ay, FETÖ'nün fitne şebekesi olduğuna dikkat çekerek, "Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz" dedi. FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Ay, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkımız sokaklara döküldü. Vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı. Zalimlerin tuzaklarını başlarına geçirdi. Darbecilerin heveslerini kursaklarında bıraktı" dedi. 15 Temmuz'u asla unutmayacaklarını belirten Başkan Ay, " 15 Temmuz bu millete boyun eğdirmek isteyenlere verilen en güzel cevaptır. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bilinçli, sağduyulu ve dirayetli olacağız. Milli ve manevi değerlerimizi istismar etmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.