Aslan: Birliğimizi kimse bozamacak

HASAN Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. M. Hanifi Aslan "Devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve hürriyetlerimize kasteden hainlerin 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptıkları hain darbe girişimi, milletimizin destansı direnişi karşısında akamete uğramış ve hainler emellerine ulaşamamışlardır" dedi. Aslan, "Sinsice devletin tüm birimlerine sızarak devletin silahlarını millete çeviren FETÖ'cü hainlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kahraman vatandaşlarımız tankların önüne etten duvarlar örerek tarihi bir cevap vermişlerdir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, hür yaşamış ve yaşayacak olan aziz milletin terör örgütlerine karşı birlik, beraberlik içinde ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.