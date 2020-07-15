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Başkan Tosyalı mahalle buluşmalarını sürdürüyor

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Başkan Tosyalı mahalle buluşmalarını sürdürüyor
HATAY'DA İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Çınarlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Çınarlı Mahallesi Muhtarı Necati Bahriyeli, mahalle sakinleri ve bölge muhtarları ile buluşan Başkan Tosyalı sorun ve talepleri dinledi. Tosyalı, "Bölgede belediyemiz tarafından yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Vatandaşların sorunlarını dinlemek, yerinde incelemek ve çözüm için istişarelerde bulunmak amacıyla mahalle buluşmaları düzenlediklerini belirten Başkan Fatih Tosyalı, bu vesileyle vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulduklarını söyledi. Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar ise bölgede yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında Tosyalı'ya teşekkür ettiler.
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Başkan Tosyalı mahalle buluşmalarını sürdürüyor
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