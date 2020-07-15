Cam kemik hastası Yasemin evden çıkamıyor

ADANA'DA 13 yaşındaki Yasemin Gürler, cam kemik hastalığından dolayı kaburgalarının kırılması sonucunda solunum cihazına bağlı bir şekilde evden dışarı çıkamadan hayatını sürdürüyor. Anne Nazlı Gürler, kızının evden çıkabilmesi için bataryalı solunum cihazına ihtiyacını olduğunu, buna da güçlerini yetmediğini belirterek hayırseverlerden yardım istedi. Mahmut-Nazlı Gürler çiftinin çocukları olan Yasemin'e henüz 6 aylıkken cam kemik hastalığı teşhisi konuldu. Kızına teşhis konulduğu günden beri Yasemin'in üzerine düştüğünü belirten anne Nazlı Gürler, "Benden başka onu taşıyabilecek, benden başka onu yıkayabilecek gezdirebilecek kimse yok. Ters bir hareket ile kemiği her an kırılabilir diye korkumdan kimse ilgilenmiyor" dedi. Yasemin'in 12 yıldır bu hastalıkla mücadele verdiğini kaydeden anne Nazlı Gürler, "Son 5-6 aydır kızım cam kemik hastası olduğu için kaburgası kırılıyor. Kaburganın kırılması sonucunda, kemik ciğerlere baskı yapıyor nefes almada zorlanıyor. Cam kemik rahatsızlığı olduğu için ameliyat yapılamıyor. Kızım makinaya bağlı olduğu için evden çıkamıyoruz. kızımla 24 saat evin içerisindeyiz. Evden çıkabilmek için bataryalı solunum cihazı istiyor" dedi.