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Eğitimcilerden 7 dilde demokrasi mesajı

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Eğitimcilerden 7 dilde demokrasi mesajı
MERSİN'DE, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 2 klip hazırlandı. Eğitimciler, kliplerde 7 dilde demokrasi mesajı verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla '15 Temmuz Şehitleri Anısına' ve '7 Dilde 7 Düvele Demokrasi Mesajı' başlıklı klipler hazırlandı. Öğretmenler, Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Rusça, İtalyanca ve Almanca olarak demokrasi mesajı verdi. '15 Temmuz Şehitleri Anısına' başlıklı klipte, darbe girişiminde yaşanan olaylardan derlenen görüntüler ile uluslararası basındaki yansımaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşı meydanlara çağırdığı görüntüler yer aldı.
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Eğitimcilerden 7 dilde demokrasi mesajı
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