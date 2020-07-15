Merinosspor atakta

MERİNOSSPOR Kadın Voleybol takımı yeni sezona bomba transferlerle başladı. Play-Off'a odaklanan Merinos, 5 oyuncuyla el sıkıştı. İç transferde geçen sezon takım kaptanlığını yapan pasör Gizem As başta olmak üzere orta oyuncu Begüm Hepkaptan, libero İlarya Zararsız kulübün alt yapısından yetişen smaçör Betül Çoban ile sözleşme yeniledi. Dış transferde ise geçen sezonu Mardin Büyükşehir Belediyesi Başaksporla play off oynama başarısı gösteren orta oyuncu Nergis Özlen Özcan ile anlaşmaya varan Merinos, beş oyuncu ile sözleşme imzalanmış oldu. Başkan Ali Bağcı, transfer çalışmalarının sürdürdüğünü ve önümüzdeki günlerde sürpriz oyuncularla masaya oturacaklarını söyledi.