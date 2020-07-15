Sumudica: ilk 10 başarıdır

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Süper Lig'in 32'inci haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Marius Sumudica, rakip gözetmeden mücadele ettiklerini dile getirdi. Ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini vurgulayan Sumudica,dedi. Rumen teknik adam,değerlendirmesini yaptı.SUMUDICA, "İlk 10'da bitirmek başarıdır" görüşünde kesinlikle haklıdır. Nedenini şöyle izah edeyim: Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'e yükselmesi sonrası bir çok transfer yaptı. Birbirini tanımayan oyuncuların uyum sağlaması, bir takım olmak kolay bir şey değildir. Bu yüzden bana göre de Sumudica bu sezonki performansıyla başarılıdır. Tabii ki burada Gaziantep FK yönetiminin de iyi çalıştığını belirtmeliyiz.