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Sumudica: ilk 10 başarıdır

FK’nın Rumen hocası Marius Sumudica, ligi ilk 10’da bitirmek için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, “Bence bu büyük bir başarı olacak” dedi

Giriş Tarihi: 15.7.2020 ABONE OL
Sumudica: ilk 10 başarıdır
Süper Lig'in 32'inci haftasında konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'da yüzler gülüyor. Teknik direktör Marius Sumudica, rakip gözetmeden mücadele ettiklerini dile getirdi. Ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini vurgulayan Sumudica, "Bence normal bir sonuç. Rakibimiz de çok fazla fırsat yakaladı. Bizim de kaçırdığımız net fırsatlarımız vardı" dedi. Rumen teknik adam, "İyi olan şey ise pandemi sürecinden sonra hiç maç kaybetmedik. Üç takım var ve biz bunlardan biriyiz. Başakşehir, Trabzonspor ve biz... 8'inci sıradayız. İlk 10'da bitirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Bence bu, büyük bir başarı olacak" değerlendirmesini yaptı.

BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL

HOCA HAKLI
SUMUDICA, "İlk 10'da bitirmek başarıdır" görüşünde kesinlikle haklıdır. Nedenini şöyle izah edeyim: Gaziantep Futbol Kulübü, geçen sezon Süper Lig'e yükselmesi sonrası bir çok transfer yaptı. Birbirini tanımayan oyuncuların uyum sağlaması, bir takım olmak kolay bir şey değildir. Bu yüzden bana göre de Sumudica bu sezonki performansıyla başarılıdır. Tabii ki burada Gaziantep FK yönetiminin de iyi çalıştığını belirtmeliyiz.

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Sumudica: ilk 10 başarıdır
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