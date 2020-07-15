Uludağ: Hain girişimler bizi yolumuzdan edemeyecektir

ADANA'DA Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle bir mesaj yayınlayarak, şehitlere rahmet, gazilere şükranlarını iletti. 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün dördüncü yıldönümünü milletçe kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyleyen Uludağ, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/ PDY) tarafından gerçekleştirilen, tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak gerçekleştirilen hain 15 Temmuz işgal girişimini, imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında tarumar olduğu gün olarak nitelendirdi.