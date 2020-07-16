Başkan Çetin kızı Melike’nin nikahını kıydı

ADANA'DA Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in kızı Melike, dünya evine girdi. Melike Çetin'in Barış Aykal ile hayatını birleştirdiğini törende genç çiftin nikahını Başkan Soner Çetin kıydı. Çetin nikahı kıyarken duygusal anlar yaşadı. Salgın nedeniyle davetli sayısının sınırlı tutulduğu düğünde maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat edildi. Törene Adana siyasetinin ve iş dünyasının önemli isimleri de katıldı. İkinci kızını evlendirdiğini ve çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Soner Çetin, kendi kızının nikahını kıydığı için farklı duygular içinde olduğunu belirtti. Nikah işleminin ardından genç çift ilk dansını etti, ardından da düğün pastası kesildi. Törene Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütçü de katıldı.