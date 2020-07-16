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Bu takım bu sene ’e çıkacak

Teknik Direktörü , ligde oynayacakları son 90 dakika öncesi iddialı konuştu: Bu takım öyle ya da böyle ’e çıkacak!

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Bu takım bu sene süper lig’e çıkacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor son hafta sahasında İstanbulspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mavilacivertli ekip, tesislerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde yaptığı çalışmada zorlu 90 dakikaya odaklandı. Dumlupınar, "Altay-Erzurumspor maçından beklediğimiz sonuç gelmedi. Bu hafta İstanbulspor ile ligdeki son karşılaşmamızı oynayacağız. Kazanmak için sahada ne gerekiyorsa yapacağız ve Erzurum'dan gelecek sonucu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu camia Süper Ligi hak ediyor
SÜPER Lig'e yükseleceklerine inandıklarını vurgulayan teknik adam Dumlupınar, "Bu takım öyle ya da böyle Süper Lig'e çıkacak. Biz Erzurum'da kazandıktan sonra bir avantaj yakalamıştık. Altay maçından sonra bu fırsatı kaybettik ama inancımızı hiç kaybetmedik. Allah nasip ederse bu takım bu sene Süper Lig'e çıkacak. Çünkü bu büyük camia Süper Ligi hak ediyor. Taraftarımızın özlemine son vereceğiz" şeklinde konuştu.
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Bu takım bu sene süper lig’e çıkacak
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