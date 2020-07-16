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Karavanla tatilin gözdesi: sahilleri

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Karavanla tatilin gözdesi: Mersin sahilleri
DOĞU Akdeniz'in incisi olarak anılan ve 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin'de, karavan turizmine ilgi göstermeye başlayan tatilciler, koronavirüs salgınına karşı doğa, deniz, yayla ve tarihi doku içinde izole tatil yapmanın keyfini sürüyor. Antik kentleri, eşsiz koyları, yeşil ve mavinin en güzel tonlarını barındıran kent, turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlere birçok seçenek sunuyor. Tatillerini şehir hayatından uzaklaşmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için de olanakların bulunduğu Mersin'de karavan kampları ilgi çekiyor. Erdemli Belediyesi Karavan Kamp Alanı da Kovid-19 nedeniyle tatillerini izole olarak geçirmek isteyen karavan tutkunlarının tercih ettiği gözde mekanların başında geliyor. Satın aldıkları ya da kiraladıkları karavanlarla kamp alanlarına yerleşenler, Akdeniz sahillerinin eşsiz manzarası ve serinleten havasında keyifli bir tatil yapma imkanı buluyor. Tatilcilerden Nurten Gıran, yaklaşık 10 yıldır karavan tatili yaptığını söyledi.
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Karavanla tatilin gözdesi: Mersin sahilleri
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