Sağlık Bilimleri öğrencileri Çukurova’da eğitim görecek

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesinin kurulma kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticileri Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gerek, Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik ve Genel Sekreter Dr. Öner Güner Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'a kurulacak Adana Tıp Fakültesi hakkında bilgi verdi. Adana'da kurulacak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesinin 40 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacağını belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, bu öğrencilerin ilk 3 yılı Çukurova Üniversitesinde, geri kalan eğitim öğretimlerini ise Adana Şehir Hastanesinde tamamlayacaklarını bildirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar da Çukurova Bölgesi'nin sağlık turizmine büyük katkısı olduğunu ifade ederek, yeni kurulacak Tıp Fakültesi ile de bunun daha iyi seviyeye çıkarılacağını söyledi.