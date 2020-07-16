Sanatçı Keten’den 27 resim ve 4 heykel

KIBRIS Modern Sanat Müzesi için, Kıbrıslı Türk Sanatçı Osman Atila Keten'in, 27 resim ve 4 parçadan oluşan heykeli ile "Varoluşa Dokunmak" adlı kişisel sergisi açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi'nden verilen bilgiye göre, sanatçı .Keten'in kişisel sergisinin açılışına Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü Müdürü, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergide sırasıyla Sanatçı Osman A.Keten, sanat tarihçisi Mine Keten ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ birer konuşma yaptılar. Keten, Yakın Doğu ailesine, üstlendikleri misyondan ötürü teşekkür ederek, "Beni yetiştiren aileme, daha sonra da beni geliştiren, destekleyen, benim ben olarak kalmamı sağlayan sevgili eşime ve kızlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ise, Kıbrıs Türk resmi, sanat tarihinde oldukça kısa sayılabilecek bir süreç içerisinde çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atmış genç bir kuşak olduğunu belirtti. Şanlıdağ, sanat yaşı olarak çok kısa bir geçmişi olan Kıbrıs Türk resminde, figüratiften, ekspresyonist ve soyut ekspresyonistlere kadar uzanan eğilimler izlenmekte olduğunun altını çizdi.