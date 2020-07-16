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Üniversitede kahramanları anma sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 16.7.2020 ABONE OL
Üniversitede kahramanları anma sergisi açıldı
MERSİN'DE Toros Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları kapsamında, '15 Temmuz Kahramanları Anma Sergisi' düzenlendi. Bahçelievler Kampüsü Rektörlük binasında gerçekleştirilen sergiye, Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek ve Genel Sekreter Reşit Aşkın'ın yanı sıra daire başkanları, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, "15 Temmuz gecesi ülkemize, milletimize, demokrasimize ve cumhuriyetimize karşı FETÖ tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi, her yaştan vatandaşımızın ve güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıkları sonucu engellenmiştir. Hainler halkımızın ve şerefli güvenlik güçlerimizin cesareti karşısında başarısız olmuşlardır" dedi.
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Üniversitede kahramanları anma sergisi açıldı
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