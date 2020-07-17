16 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da 16 eve tırmanmak suretiyle girip para çaldığı iddia edilen Bilal K., son işinde polis tarafından kovalama sonrası bir otomobilin altında gizlenirken yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlının hırsızlığı paraya ihtiyacı olduğu için yaptığını iddia etti. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Bilal K.'nın tırmanarak evlere girmesi de an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte maske, eldiven ve bere takarak apartmanların giriş katlarındaki dairelere şebeke demirlerinde tırmanarak açık olan balkon ve pencereden eve girip, hırsızlık yapan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, 13 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı üzerindeki bir apartmana girdiğini tespit eden polisler, harekete geçti.Polisleri gören şüpheli, apartmanın balkonundan atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu zanlı 86076 sokakta park halindeki bir otomobilin altına girerek saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin Tarsus Cezaevi'nden Covid-19 iznine çıkan Bilal K. (25) olduğu, hırsızlıktan 24 suç kaydı bulunduğu ve 15 gün içinde 16 hırsızlık olayın karıştığı belirlendi. Üzerinden 4 bin 220 lira para çıkan zanlı tutuklandı.