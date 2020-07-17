Akademik kurbanlıklar satışta

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen koyunlar kurbanlık olarak satılıyor. Kilogramı 29 TL'den satılan üniversiteli kurbanlıklar yoğun ilgi görüyor. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, bütün hayvanların sürekli sağlık kontrolünden geçtiğini ve vatandaşların güvenle kurbanlarını üniversiteden alabileceklerini söyledi. ÇÜ Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde bulunan kaliteli besin maddeleriyle beslenip, düzenli veteriner kontrolünden geçen ve hasta olmayan koyunlar geçmiş yıllardan bu yana damızlık ya da kurbanlık olarak vatandaşlara satılıyor. Üniversite, koyunları hayvancılıkla uğraşan vatandaşların verimli ürünler almasını sağlamak, sürüsünü iyileştirmek üzere damızlık olarak satarken kilosu 40'ın üzerinde olan hayvanları ise gerekli kontrolleri yaparak yaklaşan Kurban Bayramı'ndan önce kurbanlık olarak kilogramı 29 TL'den satıyor. ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, üniversite çiftliğinde geçmiş yıllardan bu yana damızlık ya da kurbanlık hayvan satışlarının olduğunu, halkın da bu satışlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Üniversiteden alınan kurbanlıkların sağlıklarının dışarıdaki kurbanlıklara göre çok daha iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Koluman, "Bizim hayvanlarımızın sağlık kontrolleri sürekli yapılıyor. Veteriner hekimimiz var ve sürekli aylık rutinlerde bütün hayvanların sağlık korumaları yapılıyor" diye konuştu.