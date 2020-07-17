Ayakkabıcılar ayakta kaldı

Gaziantepli ayakkabıcılar, dünyada hayatı ve ekonomiyi alt üst eden korona virüs salgınına rağmen birlik ve beraberlik içinde ayakta kalmayı başardı. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, ayakkabıda yüzde 20, spor-tekstil-plastik ayakkabıda yüzde 25, terlikte ise yüzde 30 ihracat artışı gerçekleştirerek tüm zamanların Haziran ayı rekorunu kırdıklarını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Gaziantep ziyareti sırasında kendilerinden ihracatı sürekli arttırma sözü aldığını anımsatan Emin İnce, "Sayın bakanımıza verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu sözü pandemi sürecinde tutmak için var gücümüzle çalıştık. İhracatımızı geçen yılın Haziran ayına göre ayakkabı da yüzde 20, spor, tekstil ve plastik ayakkabıda yüzde 25, terlikte de yüzde 30 arttırdık. Tüm zamanların en iyi haziran ayı satış rakamlarını yakaladık" dedi. İnce, "Salgın sonrası ihracatımıza devam ettik. Hem istihdamı koruduk hem de devletin vergi kaybını önlemeye çalıştık hem de katma değer sağlayarak birçok sektörün içinde olduğu mutsuz insanlara mutluluk verdik. 'Pes etmeyeceğiz' dedik, karamsarlığa düşmedik. 'Önce hayatta, sonra da ayakta kalacaksın' sözünü kendimize düstur edindik. İşbirliği içinde çalışmamızı devam ettirerek Cumhuriyet tarihinin Haziran ayı ihracat rekorunu kırdık" diye konuştu. Oda olarak bu yılı "pandemi öncesi", "pandemi dönemi" ve "pandemi sonrası" olarak üç şekilde ele aldıklarını söyleyen İnce, "Yönetim kurulumuz akademisyenlere, işi iyi bilen firmaların yöneticileriyle kendimize bir yol haritası belirledik. Haziran ayında hem kilogram hem de fiyat bazında ciddi artış yaptık. En çok ihracatı ise Ortadoğu, Avrupa, Türkiye cumhuriyetlerine yapıyoruz. Dünyanın ayakkabı merkezi İtalya satışımız devam ediyor. Ayakkabıcılar su gibidir, akar yolunu bulur. Biz üretmek, çalışmak istiyoruz. Hiç durmayacağız" dedi.