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Dumlupınar: Bize inanın güvenin

’un hocası Dumlupınar, maçı öncesi konuştu: ’e bu hafta çıkmamız gerekiyorsa bu hafta çıkacağız. Yoksa play-off’tan da olsa bu takım Süper Lig’e çıkacak

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Dumlupınar: Bize inanın güvenin
TFF 1. Lig'de 3. sırada bulunan Adana Demirspor, Süper Lig'e direkt yükselmek için son hafta yapacağı İstanbulspor maçını kazanıp üst sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da puan kaybetmesini bekleyecek. Ligin son haftasında yarın saat 17.30'da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak mavi-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Herkes Süper Lig beklentisi içinde. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Biz bu şehrin özlemini biliyoruz. Bize inansınlar, güvensinler. Bizim inancımız, öz güvenimizden hiçbir şey eksilmedi. Bilakis daha da kamçılanmış vaziyette. Süper Lig'e bu hafta çıkmamız gerekiyorsa bu hafta çıkacağız. Yoksa play-off'tan bu takım Süper Lig'e çıkacak" diye konuştu.
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Dumlupınar: Bize inanın güvenin
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