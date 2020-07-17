Dumlupınar: Bize inanın güvenin

TFF 1. Lig'de 3. sırada bulunan Adana Demirspor, Süper Lig
'e direkt yükselmek için son hafta yapacağı İstanbulspor
maçını kazanıp üst sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'un da puan kaybetmesini bekleyecek. Ligin son haftasında yarın saat 17.30'da sahasında İstanbulspor
ile karşılaşacak mavi-lacivertliler hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Herkes Süper Lig beklentisi içinde. Biz sorumluluklarımızın farkındayız. Biz bu şehrin özlemini biliyoruz. Bize inansınlar, güvensinler. Bizim inancımız, öz güvenimizden hiçbir şey eksilmedi. Bilakis daha da kamçılanmış vaziyette. Süper Lig'e bu hafta çıkmamız gerekiyorsa bu hafta çıkacağız. Yoksa play-off'tan bu takım Süper Lig'e çıkacak"
diye konuştu.