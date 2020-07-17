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’te 3 bin 570 kişiye ceza kesildi

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
Gaziantep’te 3 bin 570 kişiye ceza kesildi
GAZIANTEP'TE yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 570 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, 3 bin 570 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca, 337 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
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Gaziantep’te 3 bin 570 kişiye ceza kesildi
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