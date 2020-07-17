Yakın Doğu Koleji’nden belediye başkanlarına ziyaret

MODERN eğitim ve altyapısı ile 1 Eylül 2020'de Yeniboğaziçi-Mağusa'da eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, İlkokulu ve Koleji yetkilileri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli ile Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun'u ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarete katılan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Sadıkoğlu, Sarıçizmeli ile Coşkun'a, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji'nin vizyon- misyonu hakkında bilgiler aktardı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, verdiği eğitim ve sunduğu olanaklarla adanın ilk özel okulu olma sorumluluğu ile 47 yıllık eğitim tecrübesini, son eğitim teknolojilerinin yer aldığı lobratuvarlarla sosyal ve güvenli bir kampüsle Gazimağusa ve bölgesi öğrencileri ile buluşturmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.