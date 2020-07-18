11 bin dolarla hayata tutunacak

iç savaşta bir bacağını ve bir kolunu kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Alhaj, biyonik bacak için yardım bekliyor. Bombardımandan ağır yaralı olarak kurtulan Alhaj, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Aldığı ağır yaralara rağmen hayatta kalmayı başaran Alhaj'ın sağ kolu omuzundan, sağ bacağı ise dizinden kesildi. Sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu olan evli ve bir çocuk babası Alhaj, Türkiye'de ağabeyinin yanına yerleşti. Yaralarının iyileşmesinden sonra protez bacak takılan Alhaj'ın 4 yıldır kullandığı mekanik protez bacak işlevini yavaş yavaş yitirmeye başladı. Engelli olduğu için iş bulamayan Alhaj, hayatını kolaylaştıracak biyonik bacağı Almanya'da buldu. 15 bin dolarlık biyonik bacak için çevresinden ve arkadaşlarının yardımıyla 4 bin dolar bulduğunu söyleyen Suriyeli genç, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Biyonik bacak takıldığında çalışabilecek ve ailesine bakabilecek olduğunu belirten Alhaj, "Biyonik bacak için 4 bin dolar biriktirdim, 11 bin dolar kaldı inşallah. Bu alacağım ayak çok rahat ben bunu takınca inşallah çalışırım" dedi.