Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
ADANA'DA 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı. İddiaya göre, akraba olan Oktay, Emre ve Sabi B, aralarında alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülen Hakan A. ile Doktor Sadık Ahmet Bulvarı'nda buluşmak üzere beklerken bir araçtan av tüfeğiyle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu üç kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar Seyhan Devlet Hastanesi ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede yapılan incelemede 7 kartuş bulundu. Saldırıdan sonra araçla kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, bir kişiyi gözaltına aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA