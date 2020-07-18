Arkeologun intiharında sır perdesi aralanıyor

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharındaki sır perdesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan raporla aralandı. Raporda, Merve Kaçmış'a zimmetlenmek istenen binlerce eserden 10'unun kayıp olduğu ortaya çıktı. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından yapılan çalışmalar sonucu, müzede bulunan 8 bin 729 eserden 8 bin 719'unun bulunduğu, 10 eserin ise kayıp olduğu iddia edildi. Kayıp eserler nedeniyle envanterde bulunan eserlerin Merve Kaçmış'a zimmetlendirilmek istendiği, genç arkeoloğun bunu kabul etmemesi üzerine ise mobbing'e maruz kaldığı ve sonrasında da dayanamayıp intihar ettiği iddia edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütülen soruşturmaların ve incelemelerin derinleşmesi ve seyrinin değişmesi bekleniyor. Olayın merkez noktasında bulunan Gaziantep Zeugma Müzesi yetkilileri ise konunun bakanlık yetkisinde olduğunu belirterek açıklama yapmaktan kaçınıp, sessizliğini korudu.