Elita Gıda, 41 sıra yükseldi

sektörünün yenilikçi şirketi Elita Gıda, İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019' listesinde en fazla yükselen şirketler arasına girdi İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını listeleyen İSO 500'de Elita Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimden satış tutarında bir önceki yıla göre 313'üncü sıradan 272'inci sıraya yükseldi. Elita Gıda bu yükselişiyle üretim yaptığı Adana'nın da en büyük 5'inci sanayi kuruluşu oldu. Sunar Şirketler Grubu CEO'su Hasan A. Özkan, sürdürülebilir, çevreci ve katma değeri yüksek üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Elita Gıda'nın yükselişinde tedarikçiden çalışanlara, Ar-Ge ekibinden tüketicilere her kesimin payı bulunduğunu söyledi. Gıda sektöründe 'entegre tesis' olmanın önemli bir avantaj olduğunu belirten Özkan, "Türkiye çiftçisinin ürününü değerlendiren, ithal ikame ve inovatif ürünlerle sürekli gelişim sağlayan Elita Gıda'nın yükselişi hepimizi mutlu etti" dedi.