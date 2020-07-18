Erhan Özmen: 500 büyükte gaziantep analizi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiğiaraştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. 2019 yılında sanayinin zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışları ile yine TÜPRAŞ yer aldı. Listede 26 tane de Gaziantep firması yer aldı.Bu listeyi firma sayılarından bağımsız doğru bir şekilde okuyabilirsek reel sektörün içinde bulunduğu durumun genel bir fotoğrafını çekebiliriz. Bu noktada Türkiye için finansman giderleri ve kaynak yapısındaki bozulmaya dikkat çeken İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın şu sözlerine bakmak lazım:Gelelim Gaziantep'in 26'sına… 2018 araştırmasında 24 firmamız varken bu yıl 26 oldu. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Ankara'nın ardından en fazla firması ile yer alan 5.sanayi kentiyiz. İki firmamız Gülsan ve Sanko ilk 100 içerisinde yer alıyor. Listedeki 11 firmamız geçen yıla göre sırlamadaki yerlerini yükseltmişler. Firmalarımızın paylaşılmasına izin verdikleri veriler ile Gaziantep fotoğrafı çekmeye kalkınca gördüm ki gerçekten çok küçük kâr marjları ile çalışıyoruz.26 firmamız 500 büyük firmanın yüzde 2'si kadar üretimden satış yapıyor, yüzde 1 istihdam yaratıyor, neredeyse yüzde 2 ihracatını gerçekleştiriyor ama kâr yüzde 1'in altında.2018'in derin etkileri ve 2019 yılında küresel ekonomide yaşanan tüm negatif gelişmelere rağmen bu başarıya imza atan firmalarımızı ve çalışanlarını kutluyorum. 2020 yılının yaralarını sararak daha yüksek karlarla daha üst sıralarda yer almalarını diliyorum.