‘Hesabımızı kimse ödeyemez’ dediler molotof attılar

Adana'da oturdukları balıkçıda yüksek sesli ve küfürlü konuşan 5 kişilik arkadaş grubu aralarında kavga edince iş yeri sahibi tarafından kovuldu. Yedikleri balığın parasını ödemek isteyen müşteriler "Hesabınız ödendi" cevabını veren iş yeri sahibiyle "Bizim hesabımızı kimse ödeyemez" diyerek tartışmaya başladı. Çıkan kavgada iş yeri sahibinin oğlu bir kişiyi sopayla darp etti. Arkadaşlarının yaralanmasını hazmedemeyen grup 3 gün sonra iş yerini önce kurşunladı daha sonra molotofkokteyli atarak kundakladı. Restoranının yakıldığını gören mekan sahibi pompalı tüfekle saldırganlardan birisi bacağından vurdu. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

PARASINI ÖDEMEK İSTEDİLER

Olay Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde 8 Temmuz günü meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet T. (19), Mustafa T. (21), Baran S. (19),

Ramazan T. (21) ve Ömer C. (20) bir lokantaya balık yemeye gitti. Arkadaşlar birbirleri arasında küfürleşerek kendi aralarında tartışmaya başladı. 5 kişilik arkadaş grubu arasında bir süre sonra kavga çıktı ve masa devrildi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Mehmet T. (62) ve oğlu Cihan T. müşterilerin yanına gidip, "İş yerinde kavga olmaz mekandan gidin" dedi. Restorandan kovulan arkadaşlar yediği balığın parasını ödemek istedi.

"SİZİN HESABINIZ ÖDENDİ"

İş yeri sahibinin oğlu Cihan T., "Sizin hesabınız ödendi" diye yanıt verince Mehmet T., "Bizim hesabımızı kimse

ödeyemez" diye karşılık verdi ve tartışma çıktı. Kavgada Cihan T., Ramazan T.'yi kafasına sopa vurarak darp etti. Ağır yaralanan Ramazan T. hastaneye kaldırılırken Cihan T., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Arkadaşlarının yaralanmasını hazmedemeyen Mehmet T., Mustafa T., Baran S., Ömer C. ve Nihat Ö.'nün kiraladığı otomobil ile olaydan 3 gün sonra gece saat 00.30'da restoranının önüne geldi.

MOLOTOF ATTI BACAĞINDAN VURULDU

Zanlılardan Ömer C. ve Mustafa T., iş yerini kurşunlayarak kayıplara karıştı. Bu anlar saniyeye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Kurşunlama ve zarar vermeyle yetinmeyen şüpheliler, sabaha karşı tekrar iş yerine geldi. Şüphelilerden Mehmet T., molotof kokteyli atarak

restoranı yakmak istedi. Restoran sahibi Mehmet T., iş yerinin yandığını görünce pompalı tüfekle ateş etti. Bacağından yaralanan Mehmet T. arkadaşları tarafından olay yerinden kaçırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri iş yeri sahibi Mehmet T.'yi gözaltına aldı.



3'Ü TUTUKLANDI

Polis güvenlik kamerasından zanlıların bindiği otomobilin plakasını tespit ettikten sonra şüphelileri tek tek belirleyerek yakaladı. Şüphelilerin balıkçıda "Hesap ödendi" denmesinden dolayı çıkan kavgada arkadaşlarının ağır yaralanmasından dolayı kurşunlama ve molotof atma olayını gerçekleştirdiklerini kabul ettikleri öne sürüldü. Zanlılardan molotof kokteyi atan Mehmet T. iş yerine ateş eden Mustafa T. ve Ömer C. tutuklanırken, restoran sahibi Mehmet T. ile Nihat Ö. ve Baran S. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.