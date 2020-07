Karalar, Adanalıların aklıyla alay ediyor

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı meclisinin her oturumu gergin anlara sahne oldu. Alt yapı firmasına borcunu ödemediği için makam koltuğu alınan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın meclisin son gününde kendisine yapılan eleştirilere sert yanıt vermesi mecliste gergin anların yaşanmasına neden oldu. Meclisin son günü 2019 yılı faaliyet raporunun yazıldığı kitaptan eleştirisini yapan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, seçimlerin ardından 15 ay geçmesine rağmen Adana'ya bir çivi çakılmadığını ve yarım kalan projelerin ise kaderine terkedildiğini ifade etti. Ozan Gülaçtı, faaliyet raporundaki projelerin bir ilçe belediyesinin projeden saymayacağı işler olduğuna dikkat çekti. Zeydan Karalar'ın Adanalıların aklıyla alay ettiğini ve vizyonunun olmadığını vurgulayan Gülaçtı, "İşte başkanın faaliyet raporundaki yeni vaatleri, Tufanbeyli ilçesine tuvalet, İmamoğlu ilçesine düğün salonu, Beyazevler ve Atatürk Parkı'na tuvalet, muhtelif park alanlarına çay ocağı, havuza gölgelik yapma projesi. İşte başkanın projeleri. Başkanın çalışmaya niyeti yok. Bu şehri yönetecek kabiliyeti yok" dedi. Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri olarak Adana'ya faydalı olacak projelere destek vermek için her zaman görevlerinin başında olduğunu kaydeden Gülaçtı, "Sosyal belediyecilik kavramını kimseye bırakmayanlar meclisten yetkisini aldıkları bütçeyi dahi kullanamamış geriye kaderine terk edilmiş projeler kalmıştır. Keşke hizmetleri saya saya bitiremeseydik ama tam tersi hizmetsiz ligi saymak zorunda kalıyoruz. 'Adana 1, israf 0' demiştiniz. Ama sizin karnenizde şu ana kadar bir not var o da o kocaman bir sıfır" diye konuştu.