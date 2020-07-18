Koronavirüs: Hızlı ve öfkeli, Kanser: Sinsice

Kalkınma Amaçlarına ilişkin küresel ölçekte izleme ve değerlendirmenin yapıldığı Birleşmiş Milletler Üst Düzey Siyasi Forum'u (High Level Political Forum- HLPF) 2020 yılı toplantısı, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) himayesinde geçtiğimiz salı günü New York'ta başladı. Bu yılki teması "Hızlandırılmış Eylem ve Dönüştürücü Yol Haritası: Sürdürülebilir Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi için 10 Yıllık Eylem Süreci" olarak belirlenen foruma 50 ülkeden danışman statüsündeki 179 sivil toplum kuruluşu bildiri sundu. BM web sayfasında yer alan açıklamalardan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, LÖSEV'in önerileri de "Kansere Karşı Mücadelede Yatırım ve İşbirliği tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Hizmet Eder" başlığıyla yayımlandı. Geçtiğimiz 6 ayda dünyada yayılan Kovid-19 salgınının ekonomiden eğitime, ulaşımdan bilişim teknolojisine, küresel ticaretten çevre kirliliğine kadar yaşamın her alanına dair acil durum ilanı oluşturduğunun hatırlatılarak başlandığı bu bildiride LÖSEV, insanın doğayı yıkıcı ve sağlığa yatırım yapmadan tüketmesinin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.