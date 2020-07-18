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Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor

Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor
ADANA'NIN Feke ilçesinde ekimi 2 yıl önce yapılan lavanta tarlası, günde ortalama 400 ziyaretçi ağırlıyor. Rengi ve kokusuyla insanları hayran bıraktığı gibi yağ ve bal gibi ürünlerle de yüksek gelir kazandıran lavanta üretimi, 2 yıl önce ilçeye bağlı Tapan Mahallesi'nde başladı. Yerli turistlerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken lavanta tarlasının günde ortalama 400 ziyaretçi ağırladığı bildirildi. İlçede ilk kez lavanta üreten girişimci Pınar Özsoy (25), ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Eşim ve ağabeyimin desteğiyle üretime başladım ve artık evime destek sağlıyorum. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden ziyaretçiler geliyor. Onlardan hiçbir ücret töalep etmiyoruz ama lavanta demetlerini cüzi bir ücretle satıyoruz. Yağını da değerlendiriyoruz" dedi. Neslihan Çilingir görsel şölen sunan tarladan sosyal medya sayesinde haberdar olup, geldiğini söyledi.
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Lavanta tarlasını günde 400 kişi ziyaret ediyor
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