Yakın Doğu’da lisans ve doktora başvuruları sürüyor

Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2020-2021 öğretim yılı için lisans, yüksek lisans ve doktora başvuruları sürüyor. YÖK ve YÖDAK onaylı programlarımıza 2020-2021 Öğretim Yılı için 40 Lisans, 15 Yüksek Lisans ve 5 Doktora öğrencisi kabul edilecektir. Online olarak yapılacak sınav; 24 Ağustos 2020 Pazartesi ve 25 Ağustos 2020 Salı günü saat 10:00 da başlayacak. KKTC'de yüz yüze gerçekleşecek sınav ise 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Sarayı Giriş Katı, Müzik Öğretmenliği Bölümü Orkestra ve Mioy Sınıfı'nda yapılacak. Sınava; 29 Temmuz - 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru kabul edilecektir. Detaylı bilgi için emine.kivancoztug@ neu.edu.tr ve erkan.sulun@neu. edu.tr adresine e-posta yollanabilir.